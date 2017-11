Pris til Gloppen Hotel

Booking og marknadssjef Marit Kleppe (t.v.) og hotellsjef Terese Kirkhorn tok på vegner av Gloppen Hotel i mot reiselivsprisen under konferansen frå Hav til Bre i Sogndal i kveld. Premien er ein sjekk på 50.000 kroner og av over 3000 stemmer fekk hotellet over 40 prosent av stemmene. Dei to andre nominerte var Hoven Loen og Flåm Guideservice.