Pris til Brødrene Aa

Brødrene Aa i Hyen har fått pris for det elektriske skipet Future of the Fjords, skriv Teknisk Ukeblad. Prisen blei delt ut under Norwegian Tech Award Maritime. Fartøyet går i turisttrafikk mellom Flåm og Gudvangen, og er bygd av Brødrene Aa for reiarlaget The Fjords.