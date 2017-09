– Det er trist. Plast i naturen er eit astronomisk problem, seier Trine Bjarkøy. Ho er ein av fleire som ynskjer ei ny ordning.

Ho vil ikkje bidra med å fylle på med meir plast i naturen og kjeldesorterer alt Ho er oppgitt over at det ikkje er ei ordning for plastinnsamling i Førde.

I Sogn og Fjordane har fleirtalet av kommunane plastinnsamling. Men dei sju kommunane som høyrer til Sunnfjord miljøverk samlar plastavfall og restavfall i same dunk. Avfallet blir sendt til forbrenning for å vinne ut fjernvarme.

Dersom ein vil levere inn plast til resirkulering, må ein sjølv køyre til ein miljøstasjon og levere det.

– Det er som å stange hovudet mot ein vegg

Fylkessekretær Marit Bendz i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane kjenner godt til problemstillinga.

– Vi har forsøkt i mange år og få til ei ordning for plastinnsamling, men kjem ingen veg med Sunnfjord miljøverk. Det er som å stange hovudet mot ein vegg.

UFORSTÅELEG: Fylkessekretær i Naturvernforbundet, Marit Bendz, forstår ikkje kvifor SUM nektar plastinnsamling. Foto: Borghild Andersdotter Vevle / NRK

Bendz forstår ikkje kvifor Sunnfjord miljøverk ikkje kan samle inn plast slik dei fleste andre kommunane i Sogn og Fjordane gjer.

– Eg veit at folk reagerer på dagens ordning. Folk som flyttar hit blir alltid svært overraska over at vi ikkje samlar inn plast her.

Lite plast som faktisk resirkulerast

Styreleiar i Sunnfjord miljøverk, Oddmund Klakegg, stadfestar at det har vore møter med Naturvernforbundet om plastinnsamling. Men han seier at folk overvurderer kor mykje plastavfall som kan resirkulerast.

– Sjølv om folk sorterer og leverer inn plast, så er det berre nokre frå prosent av det som faktisk kan resirkulerast. Resten blir brent.

LITE SOM BLIR RESIRKULERT: Styreleiar i Sunnfjord Miljøverk, Oddmund Klakegg, trur folk overvurderer kor mykje plast som kan resirkulerast. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Klakegg fortel at Sunnfjord Miljøverk er opptekne av å få til mest mogleg gjenvinning, og at dei jobbar med ei ny ordning.

– Det er ei ordning som inneber at avfallet blir sortert i seksten ulike fraksjonar før det blir resirkulert. Men då må plasten leverast i lag med restavfallet.

Eit spørsmål om medvit

Marit Bendz meiner det er viktig å gjere folk medvitne på forbruket sitt. Sjølv om ikkje all innlevert plast kan resirkulerast, så kan kjeldesortering føre til mindre plast i på lang sikt.

– Då eg byrja å kjeldesortere såg eg at 95 prosent av bosset er plast. Å sjå kor mykje plast som er i omløp får deg til å tenkje.

På returpunktet i Førde kommune er Trine Bjarkøy ferdig å levere inn glas og metall. Ho kjem til å fortsetje å sortere og levere plastavfall, sjølv om ho må køyre det vekk sjølv.

– Det handlar om framtida til borna våre. Eg vil ikkje vere med på å fylle opp jorda med plast.