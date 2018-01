Positive til kraftverk

Fylkesmannen meiner det under gitte føresetnader kan gjevast konsesjon til Øyane Kraftverk i Luster kommune. Fylkesmannen var uroa for at ei utbygging ville tørrlegge fossen, men ei planendring gjer at vassføringa i fossen ikkje vert påverka av ei utbygging. Konsesjonssøknaden skal avgjerast av Olje- og energidepartementet.