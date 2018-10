Politileiar uroa over MDMA-funn

Leiaren i politiet i Sogn og Fjordane Arne Johannessen er uroa over det store beslaget av MDMA i Florø i helga, som Firdaposten først skreiv om. Han seier at det no er avgjerande at det blir sett i gang tiltak mot miljøet der bruk av stoffet har vorte vanleg.