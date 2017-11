Politiet: Truga ekskona og kjærasten hennar med øks

Sogningen sin påståtte oppførsel ein fredagskveld i fjor vinter blir tema når mannen møter i Sogn og Fjordane tingrett i slutten av månaden.

Ifølgje tiltalen tok mannen seg inn i hytta til ekskona, der han gjekk laust på inventaret. Ifølgje tiltalen skal mannen blant anna ha reve ned to dører og kasta knivar rundt seg.

Same kveld skal også kona og den nye kjærasten hennar ha fått gjennomgå. Først skal han ha kasta ekskona over ende slik at ho ramla ned på terrassen. Då den nye kjærasten hennar prøvde å gå imellom, vart han dytta utfor verandaen.

På eit tidspunkt skal den tiltalte sogningen også ha teke opp ei øks som han hytta med mot ekskona og kjærasten hennar.

Politiet skriv i tiltalen at mannen samtidig skal ha kome med trugslar mot ekskona sin kjærast, der den sikta skal ha sagt noko i retning av at ekskona sin kjærast skulle hatt øksa mellom øyra.