Politiet: Tjuvar kan merke hus dei vil bryte seg inn i med myntar

1. Ikkje fortel om ferien din på Facebook eller epost

Du må for all del ikkje legga ut informasjon på profilen din, og heller ikkje på fråversassisten om at du er på ferie fram til den og den datoen.

2. Unngå full postkasse

Stopp eller omadresser posten og avisa medan du er på ferie. Hugs å merka feriepostkassen din tydeleg dersom du bestiller ettersending av post og aviser.

3. Viderekoble telefonen

Mange tjuvar ringjer på førehand for å sjekka om huset står tomt. Ikkje set på telefonsvararen med beskjed om at du er på ferie. Sett i staden telefonen over til mobilen.

4. Fyll søppelkassa

Ei tom søppelkasse viser at du ikkje er heime. Be naboen om å setja ein pose i stativet og leggja litt søppel i kassen.

5. Fjern verdisaker

Ikkje la sølvtøy, smykker, fotoutstyr og andre lett omsetjelege verdigjenstandar liggja i huset. Verdifulle gjenstandar bør oppbevarast i ein bankboks.

6. Lat som du er heime

Sett gjerne kaffekoppen igjen på bordet når du dreg, og la nokon leiker ligga utover golvet. Ikkje trekk for gardinene, men hugs på kva tjuvane kan sjå utanfrå. Dersom den nye flatskjermen står på utstilling i stovevindauget, bør du flytta den.

7. Monter alarm

Hus med innbrotsalarm blir sjeldan utsett for innbrot. Alarmen bør vera tilknytta ein alarmsentral.

(Hugseigernes Landsforund)