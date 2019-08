Politiet har gjort funn i Jølstravatnet

Onsdag kveld vart det funne ein større metallgjenstand på om lag 170 meter djupne, 660 meter ut i Jølstravatnet.

– I dag har vi gjort sonarsøk opp mot denne gjenstanden og ut over føremiddagen så har blitt svært sikre på at det er snakk om ein bil, seier regionlensmann Dag Fiske.

Sonarbileta viser eit tydlig omriss av gjenstanden, men ut i frå sonarbilete er det ikkje mogleg å seie om gjenstanden ligg i sjølve raset eller opp på raset.

VENTAR PÅ BETRE SIKT: Dag Fiske er regionlensmann i Sunnfjord. Foto: Ahmad Dean / NRK

– Mest truleg ligg nok bilen noko begravd i raset, men sonarbileta er ikkje gode nok til å avgjere det, seier Fiske.

Det er framleis for dårleg sikt i vatnet til å ta undervassbilete og politiet kan dermed ikkje få undersøkt om det eventuelt er ein person i den antekne bilen.

Tatt av skred

Tysdag kveld var ein bil med ein mann i 50-åra teken av ras, då vegen på sørsida av Jølstravatnet var opna for å sleppe trafikk ut frå rasområdet på Vassenden.

I tida etter har frivillige og mannskap frå politi og Røde Kos søkt etter den sakna både i vatnet og i raset som gjekk over vegen.

Onsdag kveld fann altså leitemannskap ein større metallgjenstand i vatnet ved hjelp av sonar.

Dårleg sikt

– Vi må no rett og slett få betre sikt. Både med tanke på om bilen skal hevast og for å kunne sjå om det er ein person i bilen, seier Fiske:

Politiet jobbar no med prognoser for når dei vil få god sikt i vantet, men det vil truleg ta noko tid før sikta vil vere god nok.

– No er det som sagt null sikt. Då får vi verken festa på festeredskap eller gjort søk i bilen. Men no må vi diverre vente på at siktforholda i vatnet vert betre, seier Fiske.

– Kor lang tid kan det ta?

– Det er svært vanskeleg å seie. Det er noko vi må ha ei kontinuerleg oppfølging på. Den siste oppdateringa som eg har fått frå miniubåten er sikta har betra seg ned til 50 meter, derifrå og ned til 130 meter var det null sikt, seier Fiske.