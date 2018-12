Politiet vil avlive Nala – no er hunden sporlaust vekke

Tommy Fredriksen hadde frist til klokka 12 i dag med å levere frå seg den tre år gamle hunden til politiet. Det blei bestemt etter at tre polititenestemenn fredag kveld kom på døra for å hente hunden Nala.

– Ho blei mest truleg stolen då ho stod i hagen. Ho har aldri stukke av før, seier eigar Fredriksen til NRK.

Han seier at advokaten hans har sendt beskjed til tenestadsleiar for politiet i Gloppen, Nils Ove Roset, om det som har skjedd.

Fredriksen seier han ikkje er innblanda i bortføringa og fryktar dette vil svekke den vidare klagebehandlinga.

– Eg ønskjer å kjempe kampen på ein ordentleg måte, og eg ber dei som har teke hunden om å levere ho tilbake.

Frykta dette kunne skje

Politiet vil at hunden skal tvangsavlivast etter at den drap ein sau i september i år. Hundeeigarane på Sandane seier Nala, som er ein blanding av Alaskan Malamute og labrador, blei angripen av sauen. Vedtaket er klaga på då hundeeigarane meiner det er gjort fleire feil i saka.

Etter at tenestemennene konfererte jourhavande politiadvokat, og hundeeigaren kontakta sin advokat, fekk hundeeigaren beskjed om å levere Nala til politiet måndag.

Nils Ove Roset i politiet seier han nettopp har fått beskjed om at hunden er forsvunnen frå heimen sin.

– No må eg forhøyre meg med mine overordna om kva vi skal gjere. Det er eit faktum at vi var der fredag for å få hunden i forvaring fordi vi frykta at noko slikt kunne skje, seier han.

Starta opprop

Skjebnen til hunden Nala frå Gloppen har vekt stor merksemd, og det er også starta eitt opprop for å berge hunden.

Malin Seline Strandberg i Oslo leste om hunden på NRK, og bestemte seg for å starte ein underskriftskampanje. Så langt har nesten 4000 personar frå heile landet støtta oppropet.

– Eg lurte om eg kunne bidra på nokon måte, for eg tykkjer det verkar veldig urettferdig og feil. Eg spurde eigarane om dei hadde starta nokon underskriftskampanje, men dei hadde ikkje hatt tid. Då bestemte eg meg for å lage eit opprop sjølv.

OPPROP: Malin Seline Strandberg har starta kampanjen. Foto: Privat

Strandberg håper å få i gang ein debatt om ei rettferdig hundelov. Ho meiner at saka til Nala ikkje har blitt behandla individuelt.

– Eg håper at oppropet skal hindre at Nala at avliva og at hundeloven skal klare å gjere greie for spesielle situasjonar.