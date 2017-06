Politiet skal rekonstruere ulukke

Politiet skal rekonstruera den alvorlege trafikkulykka på riksveg 5 ved Erdalen, som skjedde 30. mai. Det skriv Firda. Fem personar vart skadde, to av dei alvorleg, då to bilar kolliderte. Bilar av same type som dei som var i kollisjonen, vil bli leigd inn til rekonstruksjonen. Dei vil bli plassert og flytta på i området der ulykka fann stad. Politiet håpar å finne fleire svar på kva som skjedde ved hjelp av denne metoden.