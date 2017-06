Politiet måtte vekke sovande mann

Det var i sentrum nokon fann 20-åringen sovande på ein benk. Politiet vekte mannen og køyrde han heim til noko litt meir komfortabelt.

Politiet måtte bryne seg på fleire unge menn i 20-åra natt til laurdag.

I Førde er ein mann meld for urinering på offentleg stad. Kl. 02.22 blei mannen tatt med buksene nede i Førde sentrum.

Det same skjedde seinare på natta då politiet ferska ein mann i 20-åra for urinering ute ved kysten. Mannen blir meld for urinering i sentrum av Florø.

I Sogn tok politiet skilta til ein bilist. I Kaupanger trefte dei på ein bil som mangla både forsikring og som ikkje hadde betalt årsavgift.