Politiet etterlyser to båtar

Politiet ønskjer å komme i kontakt med førarane av to båtar, i samband med brannen på Rota, det skriv Firdaposten. Ein fråflytta einebustad brann ned til grunnen på Rota utanfor Florø tysdag kveld. Politiet har bilete av to båtar som var på fjorden i same tidsrom og dei ønskjer å komme i kontakt med dei som var om bord.