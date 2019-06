Politiet ber om tips

Politiet i Førde ber no om tips etter at ein bil blei påkøyrd i sentrum torsdag føremiddag, skriv Firda. – Sjåføren som køyrde må ha merka noko, og vi ønskjer no kontakt, seier politioverbetjent Joachim Malterud. Det er snakk om store skader på den heilt nye bilen som stod på parkeringsplassen. – Dette er straffbart. Vi trur også at den andre bilen har store skadar, seier Malterud.