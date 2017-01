Politiet ber folk lukke vindauge for å unngå røyk frå husbrann

Saka blir oppdatert!

– Patruljen som er ute på staden seier at det siv røyk nedover mot sentrum på Nordfjordeid. På bakgrunn av det oppmodar vi folk om å lukke vindauga i husa sine, seier Marianne Føleide ved politiet sin operasjonssentral i Florø.

– Kan det vere fare for at røyken er giftig?

– Det har vi ingen informasjon om førebels.

Brannvesenet og politiet fekk melding om brannen klokka 14.48 i ettermiddag. I alt fem personar har adresse i huset.

– Alle personane som bur i huset er gjort greie for. Det er ingen personskadar, og det er ikkje fare for at brannen skal spreie seg, seier Føleide.

Alt tilgjengeleg brannmannskap frå Eid kommune er med i sløkkinga av brannen, seier vaktoperatør ved Alarmsentralen, Terje Birkeland, til NRK.

– Røykdykkarar frå Stryn er også kalla ut, opplyser Birkeland.