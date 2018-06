Pluss for Transferd

Det Firda Billag-eigde transportselskapet Transferd gjekk i fjor med eit overskot på 2,5 millionar kroner, skriv Firda. Det betyr at selskapet har snudd fleire år med store underskort til overskot. Verst var det for det for fem år sidan då selskapet gjekk med 13 millionar kroner i minus. Selskapet har 125 tilsette og 76 bilar.