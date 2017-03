Pikant skjenkestrid

Då skjenkekontrollørane var innom utestaden Pikant i Førde sist laurdag rapportere dei om overstadig rusa gjester og liten vilje til samarbeid, skriv Firda. Pikant meiner kontrollørane har skrive direkte feil i rapporten. No er det opp til kommunalsjef Kurt Even Andersen å avgjere kor mange prikkar utestaden skal få. Ein skjenkestad mister løyvet i éi veke om dei får tolv prikkar på to år