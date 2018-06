Personbil i full fyr på E16

E16 er førebels stengd ved Otternes i Aurland etter ein bilbrann. Brannen vart meldt klokka 1944. Det var to personar i bilen. Ingen vart skadde i brannen. Politiet opplyser at eitt felt etterkvart blir opna for passering. Årsaka til brannen er førebels uviss.