Person med harepest døydde – fleire smitta i same kommune

– Personen døydde ikkje berre av harepest. Dette er ikkje ein dødeleg sjukdom for friske personar, men har ein andre sjukdomar i tillegg, så kan ein døy, seier kommuneoverlege i Aurland, Trygve Ness.

Harepest, eller tularemi, er sjukdom som vert smitta frå dyr til menneske. Normalt friske menneske døyr ikkje av harepest.

– Det er særs uvanleg at nokon døyr av harepest i Noreg, då har ein ofte ein annan sjukdom som er med på å verke inn. Som tilsynsmyndigheit er ikkje vi varsla, men veit om saka, seier fylkeslege i Sogn og Fjordane, Per Stensland.

I 2017 blei det meldt inn 81 tilfelle av harepest i Noreg, noko som er meir enn normalt, syner tal frå Folkehelseinsituttet. Årleg er det vanlegvis meldt om mellom 30 og 50 smitta personar

Fleire kan vere smitta utan å vite om det.

– Det er nok veldig mange som har, eller har hatt harepest, utan å få diagnosen, meiner Ness.

Åtvarar mot å drikke vatn i naturen

Det er størst risiko for smitte av harepest når det er mykje lemen og mus. Då bør du vere forsiktig med å drikke vatn i naturen, meiner Folkehelseinsituttet.

– Ikkje drikk vatn direkte frå naturen i område med mykje smågnagarar, fuglar eller beitedyr. Dette gjeld spesielt vatn frå små vatn, elvar og bekkar, seier Heidi Lange, som er seniorrådgjevar i Folkehelseinstituttet.

Lange får støtte frå fylkeslegen i Sogn og Fjordane

– Det er koseleg å fylle ein kopp med vatn frå ein bekk, men det er ein viss risiko for at dette kan vere forureina frå ein død gnagar som ligg i vasskjelda, seier Stensland.

I tillegg bør du unngå direkte kontakt med gnagarar.

FYLKESLEGE: Per Stensland er fylkeslege i Sogn og Fjordane. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Kan få feber og influensasymptom

I haust fekk fleire harar påvist harepest i eit populært tur- og jaktområde i Aurlandsdalen. Personane kan ha blitt smitta gjennom forureina drikkevatn, eller direkte kontakt med dyr.

– Vi har vore ekstra merksame på sjukdomen etter at fleire harar fekk påvist harepest i haust. Personane som er smitta har hatt feber over lang tid, leddsmerter og følt seg dårleg, seier kommuneoverlege Trygve Ness.

Flest tilfelle var det i Hedmark og Vest-Agder. Der var det 11 personar som var smitta i 2017. Telemark og Østfold hadde begge ti personar.

I Aurland kommune er alle tilfella av smitte påvist i oktober og november. Fylkeslegen er ikkje overraska over at ein har fleire tilfelle i same kommune over kort tid.

– Her kan det vere ein felles smittekjelde. Dette er noko vi kallar for tilfeldig opphoping, seier Stensland.