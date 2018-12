Person funnen død i Florø

– Vi fekk melding like før klokka 12 om at ein person var funnen død. Vi mistenkjer ikkje at det har skjedd noko straffbart, men kjem til å etterforske saka heilt rutinemessig, seier operasjonsleiar Morten Rebnord ved Vest politidistrikt i Bergen.

Det var ein tilfeldig forbipasserande som fann personen og varsla frå til politiet.

– Per no tyder ingenting på at det har skjedd noko straffbart, men det er eit unaturleg dødsfall, seier tenestestadsleiar Wenche Hope ved politiet i Florø

Veit ikkje kva som har skjedd

Politiet held no på med å gjere åstadsundersøkingar.

– Det blir både taktisk og teknisk arbeid frå politiet si side. Vi skal snakke med vitne i området og held på med rundspørjing.

Politiet presiserer at personen som er funnen ikkje har noko tilknyting til området som no er sperra av i Florø. Politiet veit enno ikkje kva som har skjedd med mannen.

– Førebels har vi ikkje fått danna oss eit bilete av kva som har skjedd. Vi veit heller ikkje kor lenge mannen har lege ute, men vi veit at folk var i kontakt med han på dagtid i går.

Ønskjer tips

Hope seier at nokre av dei pårørande er varsla, men ikkje alle. Mannen blir no sendt til obduksjon ved Gades institutt i Bergen.

Politiet er interessert i opplysningar om bevegelsar rundt Gunhildvågen frå i går ettermiddag til i 12-tida i dag.

– Har du sett eller høyrt noko, er vi interessert i tips på 02800. Ta kontakt, så skal vi vurdere om det er noko å gå vidare med, seier Hope.