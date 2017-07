Pass opp! Hundedagane er i gang

Hundedagene, eller røtmåneden, er etter vår kalender fra 23. juli til 23. august.

I tradisjonen heter det at all mat har lett for å råtne eller mugne denne perioden, og mang en husmor vil bare riste oppgitt på hodet over den som prøver å piske kremfløte i hundedagene.

Det heter seg også at hunder har lett for å bli ville og gale, og at fluene øker i antall. Tiden er også mye brukt i forbindelse med værspådommer.

Mange mener også at vepsen blir ekstra hissig og tilstedeværende i denne perioden og at sår vil ha vanskelig for å gro.