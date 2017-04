Påskebasar er ein viktig tradisjon for den vesle bygda

– Eg meiner påskebasaren har stor betydning for bygda. Det viser seg også i kor mykje folk som kjem kvart år for å delta, fortel Per Gunnar Tisthamar.

Per Gunnar er ansvarleg for å trekke vinnertala under årets basar. Trekkemaskina han brukar er ganske unik. Den er heimesnikra av den no avdøde sambygdingen Sigvard Lee og har vore brukt i mange tiår.

– Årene vi brukar er også frå gamalt av, men dei har vorte fornya. Salet av årer pleier å gå veldig bra.

GAMALT TREKKJEAPPARAT: Malin Myrvang Lee er barnebarnet til Sigvard Lee som heimesnikra trekkeapparatet. Foto: Wibeke Bruland / NRK

Basaren er tradisjonen tru

Komiteen rekna med kring 80 personar, men Leiv Tisthamar og fleire andre set fram meir stolar og ein brun benk. Folk sit tett i to rom og i gangen.

– Eg trur folk likar seg veldig godt. Det er god stemning. Ein kjem heim til påskebasaren for å samlast og treffast. Arrangementet kjem nok til å vare nokre timar. Folk likar jo å prate også. Her treff dei vener og slektningar.

Etter fire rundar med åresal er det pause og mat i 2. etasje.

– Folk tek med mat til den sosiale samkomet i pausen. I tillegg har vi fire blautkaker. Dette er med i programmet. Ettersom det berre er plass til kring 60 personar i 2. etasje, må vi også rydde og dekke på i basarlokalet, fortel Leiv.

SAL AV ÅRER: Annelies Winkelhorst sel årer til ekteparet Sverre og Marta Tisthamar. – Eg vart konfirmert i 1945. Så eg har vore på basar her sidan eg var barn. Eg gjekk også på skule i dette huset. Vi hadde flinke og kjekke lærarar. Eg synast det er kjekt å samlast her. Det er så mykje folk heime, fortel Marta Tisthamar. Foto: Wibeke Bruland / NRK

Ordnar alt sjølve

– Der er vi sjølve som ordnar med premiane. Vi går ikkje rundt til bedriftene og tiggar gevinstar.

VIKTIG MED DET SOSIALE: I pausen vert det servert mat i 2. etasje på det gamle skulehuset som no er grendehus. Foto: Wibeke Bruland

PÅ GAMLEMÅTEN: Både årene, trekkeapparatet og korgene dei nyttar er heimesnikra. Basarbøkene er også eit viktig innslag. På dei kan ein vinne litt større premiar. Foto: Wibeke Bruland / NRK

Først gir vi premiar også kjøper vi lodd på dei etterpå. Dei som soknar til Tistam kjem også med gevinstar. Basaren er lagt til påska slik at mange har høve til å kome, seier Leiv Tisthamar.

På Tistam starta tradisjonen med å halde påskebasar i det gamle skulehuset på 60-talet. I same tidsperiode som det vart bygt veg mellom Tistam og nabobygda Utvik, vart skulen nedlagt. Då ville Tistambygdarane nytte bygget frå 1904 til grendehus.

– Tradisjonen til påskebasaren starta då bygda tok over drifta av skulehuset. Vi trengde pengar til å betale for bygget. Det starta med at bøndene i område gav ein halv gris som vart lodda ut. Sidan 60-talet har påskebasaren vorte halden i dette bygget, fortel Leiv.

Før hadde dei også mykje bakevarer til utlodding, men det er ikkje lovleg lenger. På gevinstbordet står eit variert spekter av premiar. Alt frå pute- og dynetrekk, heimestrikka luer og små barnejakker, potetgullposar og colaflasker, påskeegg med godteri, pyntegjenstandar og blomar.