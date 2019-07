Pasientar møter ikkje opp

Norske sjukehus har mange ubrukte pasienttimar, melder NTB. Pasientar som ikkje møter opp, fører til at fleire sjukehus har nesten 5 prosent ubrukt tid og tomme avtalar. P4-nyheitene har henta inn tal frå alle landets helseføretak. For Helse Vest er talet 4,2 prosent, og det tilsvarar 83.652 timar utan oppmøte. – Dette får store konsekvensar for pasientar som må vente lenger på å få time, seier Finn Olav Mjærum i Helse Vest.