Paragliderulykke i Loen

Operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt seier at det var under ei landing at mannen gjekk hardt i bakken.

– Vi veit ikkje meir om skadeomfanget, sa han like etter ulukka.

Etterpå har det vist seg at skadane skal vere i ryggen.

ULYKKE: Helsepersonell er på staden der mannen landa. Foto: Roger Vik

Både politiet, ambulanse og luftambulanse rykte ut til staden. Ifølgje politiet på staden var mannen bevisst då dei kom fram.

– Vi har snakka med augevitne som fortel at skjermen har løyst ut, seier politibetjent Vidar Davik.

Politiet har nok teke hand om hjelmkameraet til mannen, og det blir no gjort undersøkingar.

– To tyske speedglider-førarar hoppa ut frå Hoven, og i samanheng med landing gjekk den eine for hardt i bakken, seier politioverbetjent i Stryn, Lasse Trosdal.

Politiet har snakke med han som hoppa i lag med den skadde og sett på videoen frå hjelmkameraet hans. Det var ikkje feil med utstyret og blir inga etterforsking, då politiet veit kva som skal ha skjedd.