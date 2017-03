Paneda fekk kontrakt i Belgia

Selje-verksemda Paneda har fått i oppdrag å bygge ut DAB for den belgiske statskringkastaren. Det skriv Fjordenes Tidende. Administrerande direktør Geir Gjørsvik håpar at ei slik kontrakt gjer at også fleire oppdragsgjevarar vil velje dei.