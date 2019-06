Pålagt å kvile i 69 timar

Ein utanlandsk yrkessjåfør vart pålagd 69 timar vekekvil då han kom til Skei i Jølster i ettermiddag. Firmaet vart meld for å ikkje legge til rette for at føraren kunne følgje køyre- og kviletidsreglane. Firmaet vart også rapportert til føretakskontroll i heimlandet. I alt 22 køyretøy vart stogga.