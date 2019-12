Pågripen etter tjuveri

Politiet har pågripe ein person som er mistenkt for å stå bak tre biltjuveri i Florø, skriv Firdaposten. I helga oppmoda politiet folk om å låse bilane og ikkje gå frå bilen på tomgang eller med nøklane i. No ser det ut til at biltjuven er teken.