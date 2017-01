På veg til USA

Sogndalspelaren Gilbert Komsoon (22) er på veg til Major League Soccer-klubben Colorado Rapids. Etter det TV 2 erfarer er klubbane samde om ein overgangssum. Sogndal få 600 000 dollar pluss bonus for den ghanesiske stjerna. Det vil seie at Sogndal vil få kring fem millionar kroner for Komsoon.