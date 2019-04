På veg til Florø

Tidlegare Førde-keeper Fredrik Hanssen kan blir Florø-spelar innan kort tid. Det skriv Firdaposten. 26-åringen spelte to sesongar for Førde, men vart ikkje med vidare etter at klubben rykte ned i fjor. Ein avtale mellom Florø og Hanssen kan tre i kraft frå sommaren av.