På desse vegprosjekta blir det sommarferie

Det opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Både Høyangertunnelen på fylkesveg 55 og Gudvangatunnelen, Frertheimstunnelen og Onstadtunnelen på E16 tek oppgraderingsarbeidet sommarferie i veke 28, 29 og 30.

På E39 mellom Bjørset og Skei blir det også pause i vegbygginga, men her vil nokre strekkjer vere lysregulerte gjennom ferien. Det gjeld også for Bergumkrysset på riksveg 5 i Førde.

I Sogn blir det eit avbrekk i arbeidet med ny gang- og sykkelveg langs riksveg 55.

Derimot blir det ingen sommarferie for arbeidet på Berge mellom Frudalstunnelen og Bergstunnelen på riksveg 5 i Sogndal. Vegvesenet opplyser at det frå 12. juli vil bli fri ferdsle i to felt forbi arbeidsstaden.

Vegvesenet opplyser også at det kan vere innsnevra vegar og redusert fartsgrense enkelte stader der det no blir sommarferie. Dette skuldast at vegen/tunnelen ikkje er i normal stand.

– Det er viktig at ein følgjer skiltinga på staden, seier Silje Drevdal i kommunikasjonsstaben i pressemeldinga.