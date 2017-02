På denne skulen har elevar leika seg betre i matte

GIRA: Rektor ved Vassenden skule seier dei opplever at barna samarbeidet betre etter dei starta med ASK-prosjektet. Det kan vere utfordrande å legge kabalen for å få timeplanen til å gå opp, men at det går an å løyse om ein er fleksibel.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK