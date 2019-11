Overtidsdrama i prøve-EM

Både Eirik Lereng og Sivert Mannsverk fekk tillit frå start for det norske G18-landslaget i fotball mot Tyskland under prøve-EM i dag. Tyskarane tok leiinga, men tre minuttar på overtid sytte Noah Holm for norsk 2-1-siger. Noreg starta meisterskapen med å slå Nord-Irland 3-0.