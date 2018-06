Overlegen siger

Sleggekastar Trude Raad frå Gloppen tok ein overlegen siger under Tyrvingleikane i Oslo. På seks forsøk hadde ho berre eitt som vart gjeldande, men med eit kast på 60,15 meter sikra ho sigeren. Lagvenninne Marte Rygg Årdal vart nummer to. På 100-meter for menn senior gjekk sigeren til Jostein Joshua Dupa Fossøy frå Førde IL med tida 10,97 sekund. Ben Jeffrey Benert frå Florø tok tredjeplass på same distanse for G17 med tida 11,03.