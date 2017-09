Overlast og manglande brombrikke

Ved ein kontroll Statens vegvesen hadde i dag på riksveg 15 ved Kjøs fekk ein førar eit gebyr på 6050 kroner for overlast. To fekk gebyr på 8000 kroner for manglande bombrikke, og to fekk bruksforbod for sikthindring. Ein førar fekk skriftleg åtvaring for for lang dagleg køyretid.