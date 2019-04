Over og ut for Lovleg

– Det kjem diverre ikkje fleire sesongar av Lovleg. Eg skulle ønske vi kunne fortsette å fortelje historier frå hybelhuset på Sandane, skriv manusforfattar Kjersti Wøien Håland på Facebook.

I den første sesongen blei vi kjende med Gunnhild og dei andre vidaregåande-elevane som lever hybellivet. Serien handlar om å prøve å passe inn, om angst, forelsking, einsemd, og om å ikkje få ting heilt til.

Serieskapar Kjersti Wøien Håland kjem sjølv frå Høyanger i Sogn og Fjordane og har vore elev på Firda vidaregåande skule, nett slik som hovudpersonen Gunnhild. Manusforfattaren skriv på Facebook at ho takkar for reisa og for alle tilbakemeldingar undervegs.

Prosjektleiar i P3, Melike Leblebicioglu, har tidlegare sagt at sjåartala er stabile. Serien har ikkje berre vore populær i Noreg, men også i Danmark og Sverige har den fått merksemd.

– Vi håpar at det skal bli ein sesong tre for vi har mykje meir å fortelje, sa produsent Hege Hauff Hvattum då sesong to kom i vinter, men slik blir det ikkje.