Over milliarden

For første gong er inntektene til Sparebanken Sogn og Fjordane på over ein milliard kroner. I 2016 var inntektene 939 millionar kroner i 2016. Banken leverte eit totalresultat for 2017 på 425 millionar kroner. Det er ei auke på 85 millionar kroner frå året før.