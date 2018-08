Over 50 tilsette blir med til Florø

Om lag 55 tilsette blir med, når verksemda Global Fish flyttar produksjonen sin frå Egersund til Florø, det melder Firdaposten. Global Fish tek over produksjonsanlegget i Florø, som vart lagt ned av Pelagia for to år sidan. Etter planen skal arbeidet i den nye fabrikken byrje i september.