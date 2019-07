Ospelitunnelen opna igjen

Ospelittunnelen på riksveg 15 over Strynefjellet er søndag kveld igjen stengt på grunn av oppryddingsarbeid. Den same tunnelen var stengt i fleire timar søndag føremiddag på grunn av at steinar hadde falle ned frå taket. Kring klokka 18.50 melder vegvesenet at tunnelen er opna igjen.