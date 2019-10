– Det å leve og bu i distrikta dannar ein erfaringsbakgrunn, som dei som har levd heile livet sitt i ein større by, kanskje ikkje har.

Det seier Vidar Otterstad. Han er jordskifterettsleiar i Ytre Sogn og Sunnfjord, og medlem i Domstolkommisjonen.

Kommisjonen er oppnemnt av regjeringa for å gje råd om kor mange domstolar det skal vere i Noreg. Han er einaste i kommisjonen som ikkje er frå ein storby.

Han bur i bygdebyen Førde i hjartet av Sogn og Fjordane, med knapt 10.000 innbyggjarar.

– No vil ikkje eg kommentere samansetninga av Domstolkommisjonen som eg sjølv er medlem i. Men eg forstår at problemstillinga blir tatt opp, seier Otterstad.

Dei presenterte sin foreløpige konklusjonen nesten samtidig som kraftskatteutvalet. Nationen skreiv denne veka om kor lite representert distrikta var i desse to mektige utvala.

NRK har gått gjennom alle dei tolv råda, styra og utvala som regjeringa har oppnemnt så langt i 2019, for å få eit bilete på korleis utvala er samansette.

Totalt er 151 personar oppnemnde.

Av dei bur 63 prosent i hovudstadsområdet.

Regjeringsoppnemnte utval så langt i 2019 Ekspandér faktaboks Totalt 151 personar oppnemnt i råd, styre og utval så langt i år. 61 frå Oslo. 14 frå Bærum. Totalt 91 frå Oslo og nabokommunar i hovudstadsområdet. Bergen 12. Trondheim 8. Tromsø 6. Stavanger 0. I nokre av utvala er det organisasjonar som peikar ut sine eigne medlemmar. 27. september:

Oppnevning av et offentlig utvalg som skal vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn:

1 kvar frå Oslo, Molde, Bø i Telemark, Hemsedal, Kristiansand, Tromsø, Lesja

Sum: 7 20. september:

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene gjenoppnevnes for en periode inntil 30. september 2023

12 frå Oslo, 1 kvar frå Nesodden, Bærum og Nes

Sum: 15 Oppnevning av et offentlig utvalg om brukerstyrt personlig assistanse:

3 frå Oslo, 2 frå Bergen, 2 frå Tromsø, 1 kvar frå Bærum, Lillehammer, Haugesund, Lier, Tranby, Ski, Lindås.

Sum: 14 23. august:

Oppnevning av et utvalg som skal vurdere ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet:

7 frå Oslo, 2 frå Bærum, 2 frå Bergen, 1 frå Nannestad

Sum: 12 21. juni:

Oppnevning av medlemmer av Klagenemnda for offentlige anskaffelser for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2023:

2 frå Oslo, 1 kvar frå Hamar, Bærum, Trondheim, Volda, Horten, Bergen, Tromsø, Frogn

Sum: 10 14. juni:

Oppnevning av faste medlemmer i Straffelovrådet for perioden 14. juni 2019 til 14. juni 2023:

1 kvar frå Bergen, Tromsø, Nedre Eiker, Oslo

Sum: 4 7. juni:

Oppnevning av utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold:

3 frå Oslo, 1 kvar frå Finnøy, Trondheim, Bergen og Nesodden

Sum: 7 26. april:

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Petroleumsprisrådet for to år:

5 frå Oslo, 2 frå Bergen, 1 kvar frå Trondheim og Skedsmo

Sum: 9 5. april:

Oppnevning av et offentlig utvalg som skal drøfte forslag til tiltak for å øke sysselsettingen:

5 frå Oslo, 5 frå Bærum, 1 kvar frå Stockholm, Oppegård, Skedsmo, Kristiansand, Røyken, Stranda, Nedre Eiker, Bodø, Gjøvik, Trondheim, Vågå, Asker.

Sum 22 Oppnevning av et ekspertutvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene i Statens pensjonsfond utland:

5 frå Oslo, 2 frå Trondheim, 1 frå Vestfold

Sum: 8 29. mars:

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Bioteknologirådet fra 15. april 2019 til 1. mai 2023:

9 frå Oslo, 2 frå Bergen, 2 frå Trondheim, 1 kvar frå Ås, Tromsø, Porsgrunn, Bryne, Bærum, Stange og Kristiansand.

Sum: 20 1. mars:

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer i Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2019 til 28. februar 2022:

8 frå Oslo, 3 frå Bærum, 1 kvar frå Kongsberg, Bergen, Askim, Fredrikstad, Sørum, Trondheim, Rælingen, Ullensaker og Asker.

Sum: 20 15. februar:

Oppnevning av delegasjon for oppgang av riksgrensen mellom Norge og Sverige:

1 kvar frå Hønefoss, Steinkjer og Bodø

Sum: 3 Kjelde: regjeringa.no

– Ikkje noko feil med Oslo-folk

Stortingsrepresentant og tidlegare statsråd Liv Signe Navarsete (Sp) synest Oslo-dominansen er eit problem.

– Eg har erfaring frå åtte år i regjering. Der slåst vi for å få mandat og ikkje minst ei samansetning av utval som balanserte geografi og synspunkt. Då fekk vi høyre at det er så vanskeleg å finne kompetente folk. Vi fekk inntrykk av at dei nesten måtte vere frå Oslo eller Bærum. Det er sjølvsagt feil!

Ho fortel at dei laga seg ein «bank» med ulike fagfolk frå distrikta som dei kunne plassere i ulike utval.

– Men har bustadadresse noko å seie for kor kompetent ein er til å sitje i eit slikt utval?

KAMP: Liv Signe Navarsete (Sp) seier ho måtte slåst for å få fleire folk frå distrikta inn i sine utval i regjering. Foto: NRK

– Bustadadressa fortel at ein har andre erfaringar enn dei med Oslo-adresse. Det er ikkje noko feil med Oslo-folk. Men det blir feil om eit stort fleirtal i utvala kjem frå same område. For dei har ofte same bakgrunn og same utdanning.

– Ikkje i mål

Kommunaldepartementet har gjort sin eigen gjennomgang av alle regjeringsoppnemnde utval tilbake til 2013. Av 721 personar kjem 54 prosent frå Oslo og Akershus. Resten kjem frå heile landet.

– Vi har framleis eit stykke igjen til vi er der vi skal vere, seier kommunalminister Monica Mæland (H), som svarer på vegner av regjeringa.

Mæland har klare tankar om kva ho meiner er årsaka.

– Store forskingsinstitusjonar er ofte plasserte på Austlandet. Vi må jobbe meir med å bruke kloke hovud frå heile landet. Vi er ikkje i mål, men vi er opptekne av at dette skal bli betre, seier Mæland.