Ordførar møtte motbør

Ordførar i Vik Olav Turvoll (Sp) møtte denne veka skuffa foreldre i bygdene Arnafjord og Framfjorden, det skriv Sogn Avis. For to veker sidan la kommunen ned tre bygdeskular, og ordføraren var i bygdene for å kome med forslag om avbøtande tiltak, skriv avisa. Mange av foreldra er ikkje fornøgde før vegen til bygda blir tryggare. – Eg slepp ikkje ned skuldrene før eg ser bussen er vel forbi tunnelen, seier Asle Liljedahl, til avisa.