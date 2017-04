Opseth slo Flo

Kristian Fardal Opseth vart matchvinnar for Bodø/Glimt mot Fredrikstad med si scoring etter 63 minutt. Fardal Opseth kom innpå frå benken ti minutt tidlegare, medan Ulrik Flo spelte heile kampen for Fredrikstad. Fardal Opseth er no toppscorar i førstedivisjon med sine fire mål på like mange kampar.