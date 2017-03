Oppstart i Dooriabygget utsett

Opphavleg var håpet å få på plass eit pilotanlegg for hydrogenproduksjon i det såkalla Dooria-bygget på Tangen i løpet av 2017, men mykje tyder på at det likevel ikkje vil skje, skriv Sogn Avis. Årsaka skal vere at det tek lenger tid å finne kundar enn det ein i utgangspunktet såg føre seg.