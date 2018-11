Opprettheld dom

Lagmannsretten held fast på ni års fengsel for ein hordalandsmann i 30-åra som lurte ti jenter ned i 11-årsalderen til å kle av seg framfor kamera. Blant dei var to jenter frå Sogn og Fjordane. Mannen blei tidlegare i år dømd til fengsel i ni år, og lagmannsretten konkluderer med det same.