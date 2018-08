Oppmodar til ekstra jakttimar

Sogn og Fjordane Bondelag oppmodar no hjortejegerar om å legge inn ekstra jakttimar i haust. Etter årets tørre sommar er avlingane i heile fylket dårlege. Hjort som beitar på innmark og gjer skade på avlingane, gjer at bondelaget meiner det er behov for å redusere hjortestammen ytterlegare.