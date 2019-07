Oppkjøpt for 790 millionar kroner

Sjømatselskapet Mowi kjøper K. Strømmen Lakseoppdrett i Bremanger for 790 millionar kroner. Det skriv ilaks.no. Familiebedrifta som held til i Rugsund, blei lagt ut for sal i byrjinga av juni. Selskapet produserer årleg 5.500 tonn laks og omsette i fjor for 170 millionar kroner. Oppkjøpet må godkjennast av norske konkurransemyndigheiter.