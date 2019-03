Oppdrag for halv milliard

Brødrene Aa i Hyen skal byggje ny hurtigbåt for Rogalandsreiarlaget Rødne, og har dermed fartøy for til saman ein halv milliard kroner under byggjing. Det skriv Nett.no. Den nye hurtigbåten vil koste minst 80 millionar kroner. Blir det el-passasjerbåt, som reiarlaget helst vil ha, kjem prislappen på 120 millionar kroner.