Opnar Vikafjellet for kolonne

Riksveg 13 over Vikafjellet blir klokka 09 opna for kolonnekøyring etter uvêr. Første kolonne går frå Storehaug. Når det lysnar blir det også avgjort om fylkesveg 53 mellom Fodnes og Årdalstangen blir opna att. Vegen har vore stengd grunna fare for ras.