Opnar Utvikfjellet for bussar og lastebilar

Statens vegvesen har avgjort at dei kan la litt større bilar køyre på vegen som vart øydelagd av flaumen i Utvik. Det betyr mellom anna at turistbussar kan bli med i kolonnene over Utvikfjellet.

For Tenden Transport betyr det at ein del av ein del av bilane deira kan sleppe å ta omvegen om Anda-Lote, seier dagleg leiar Rolf Olav Tenden.

– Det hjelper på den daglege trafikken med distribusjon og levering av t.d. gjødsel til bønder. Og dei fleste bussane er i dag under 15 meter, så dette er eg veldig glad for. Når det no er asfaltert ein liten stubb ser eg på det som ein god og sikker veg.

– HJELPER PÅ: Dagleg leiar Rolf Olav Tenden i Tenden Transport. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Stor ekstrakostnad

Men framleis må dei store vogntoga og semitrailerane ta omvegen om ferjesambandet Anda-Lote.

– Ja, dessverre. Og det er den kostnaden som er verst for oss, for dei bilane er dyrast på ferjene og i kroner per kilometer. Vi har kalkulert med at vi har ein ekstrakostnad på 80.000 til 100.000 kroner i veka, berre for vårt firma, så dette er tøft.

Han seier at dei er nøydde til å få ei snarleg løysing som gjer at også dei største bilane kan køyre over Utvikfjellet.

– For dette er ikkje haldbart. Kundane våre forstår ikkje at dette er store ekstrakostnader, dei er ikkje viljuge til å betale for det, så divor går det rett på botnlinja vår.

– Heilt avgjerande

Dagleg leiar Rogeir Haugen i Olden skysslag vart veldig glad då NRK ringde for å få kommentar til at bussar no kan køyre Utvikfjellet.

– Dette er heilt avgjerande for oss. Det har vore ei kaotisk stemning her i dag, mange av bussjåførane har vore rådville på kva dei skal gjere.

– Vi har no fått tilstrekkeleg oversikt over skadar og fått utbetra det som er nødvendig for at vi kan setje på tyngre trafikk. Det er mykje skadar på vegen over Utvikfjellet i tillegg til skadane i området rundt bruene. Dette har vi no kontroll over og kan setje på tyngre og lengre køyretøy, seier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.

Vegen er å rekne som einvegskøyrt, og det blir difor styrt trafikkavvikling og leiebil. Bilistane må rekne med ventetid på inntil ein time.