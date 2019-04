Opnar tunnelen fredag

– Vi forventar å kunne opne Gudvangatunnelen for fri ferdsle fredag kl. 17:00, seier vegavdelingsleiar Svenn Egil Finden i Statens vegvesen. Tunnelen har vore stengd sidan det brann i eit vogntog natt til laurdag. Finden seier dei håper å sleppe gjennom rutebuss frå onsdag kveld. – Det vil avhjelpe persontransporten lokalt. For å ha best mogleg framdrift på oppryddinga, lyt anna trafikk venta til fredag, Finden understrekar at opningstidene føreset at det ikkje skjer uventa hendingar i sluttfasen av arbeidet. – Vi kan sjølvsagt ikkje garantera at alt går som planlagd, men jobbar mot desse tidene. Folk står på, og det har vore svært god framdrift på oppryddingsarbeidet så langt, seier han.