Opnar langs Jølstravatnet

Fylkesveg 451 på sørsida av Jølstravatnet blir opna att for trafikk klokka 15 i dag. Det blir fri ferdsle til over helga, melder Statens vegvesen. Vegen har vore stengd sidan 30. juli, då det under ekstremvêret i Jølster gjekk eit stor skred over vegen ved Årnes. Vegen blir stengd på dagtid mellom 08.30 og 14.30 måndag til fredag i neste veke, grunna reparasjonsarbeid.