Opnar kyrkjene att

Kyrkjene i Vågsøy opnar dørene att, og lysa blir skrudde på igjen. Kyrkjegjengarar har vore fortvila og sinte over at i ein månad har to av dei tre kyrkjene vore stengde. Kyrkjeverje Anne Gry Fløien seier dei er glade for å opne att, men forventar at politikarane stiller opp med pengar.